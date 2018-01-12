Предприятие-фантом и фальсифицированный сыр: жителям и руководителям предприятий Иркутской области следует быть начеку

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района опубликовал на официальном сайте региона информацию о выявлении в обороте фальсифицированной продукции.

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обнаружены фальсифицированные сыры «Российский» (дата выработки 01.06.2017, 21.02.2017) и «Голландский» (дата изготовления 29.08.2017 год). Состав данных сыров с маркировкой ООО Молочный завод «Ярославский» не соответствует заявленным показателям.

Установлено, что на данном молокоперерабатывающем предприятии не вырабатываются сыры твердых и полутвердых сортов, в т.ч. сыр «Голландский», «Российский». Предприятие не получало декларацию о соответствии на выработку вышеуказанной группы продуктов. Продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, а маркируется с использованием сведений о производителе, принадлежащему другому хозяйствующему субъекту.

Также Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обнаружило фальсифицированную молочную продукцию − творог с м.д.ж. 9%, не отвечающий требованиям ТР-ТС-033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по заниженному содержанию СОМО и наличию стеринов, свидетельствующих о замене животных жиров на растительные, производства ООО «Три короны».

Данное предприятие по указанному фактическому адресу отсутствует, а уведомление о начале предпринимательской деятельности не подавало. Указанный производитель является «предприятием-фантомом», а продукция с подобной информацией на этикетке является контрафактной.

В случае выявления на потребительском рынке Иркутского района указанной продукции, следует сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области: телефон 8 (3952) 24-37-88.