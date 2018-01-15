Лучшие цитаты 2017 года о бизнесе по версии SIA.RU и Газеты Дело

Как кризис скорректировал планы развития торговой сети «Слата»? Что позволило компании «ВостСибСтрой» создать команду настоящих профи? Каким видят своё будущее сотовые операторы? Материалы SIA.RU и Газеты Дело могут служить энциклопедией самых актуальных знаний о бизнесе. Приведенные цитаты – тому подтверждение.

Вячеслав Заяц (основатель розничной сети «Слата») о динамике роста

«Мы сразу нацелились на открытие сети, но к 2007 году было открыто только 7 – 8 магазинов. Мы понимали, что этого мало, но расти быстрее боялись. В 2007 году приняли решение ускориться, вошли в стройки, в покупки, но кризис 2008 года подкорректировал наши планы. И мы реализовали этот этап пути не за 1,5 – 2 года, а за 3 – 4. Интенсивно наращивая присутствие магазинов в городе в 2011– 2013 гг, мы поняли, что в формате супермаркетов долго расти не сможем: много новых объектов не откроешь. К тому времени мы уже собрали крепкую команду управленцев из разных городов и даже стран, проанализировали возможности городов области и приняли решение о подходящем формате для экспансии. Так появился дискаунтер «Хлеб-соль». Ему меньше трех лет, но уже в январе – феврале 2018 г. мы планируем открыть сотую точку этого формата. В начале 2015 года в сети Слата было 50 магазинов, в августе 2016 – 100, сейчас – 160. К концу года планируем, что будет открыто 179 магазинов».

Николай Буйнов (председатель совета директоров ИНК) о главном стимуле предпринимателя

«ИНК – местная компания, созданная местными людьми. Меня родители в 1975 году на БАМ привезли, а Марина Владимировна [Седых, генеральный директор ИНК – прим. ред.] – коренная иркутянка. Наши родители, старшие товарищи строили БАМ, открывали месторождения, на которых мы, в том числе, работаем. Мы – продолжатели их традиций, той жизни, какой она должна быть. Мы все видели и помним, что происходило в России в девяностые. И для меня большой драйв, большая цель – уйти от этой разрухи и сделать жизнь нормальной здесь, в нашем регионе…. Чтобы люди не думали, что у них может не быть зарплаты, что им нечего есть, некуда детей отправить учиться. Чтобы могли зарабатывать, а не воровать, чтобы уважали себя за то, что они делают. Такие простые, кажется, вещи, само собой разумеющиеся, но в девяностые все было по-другому, и для меня это до сих пор шок».

Виктор Ильичев (руководитель ЗАО «ВостСибСтрой») о самом важном активе компании

«Несколько лет назад я обратился в «Политех», на родную кафедру, мы собрали около 20-25 студентов второго и третьего курса, дали им дополнительное образование (строителям – финансовое, финансистам – строительное). Шесть ребят после окончания вуза пришли работать в «ВостСибСтрй» и сегодня составляют топ-менеджмент компании. Это профессионалы, с которыми связывают уже и дружеские отношения. Возраст их – 32-33 года. Добавились к команде и мои сыновья. Я смотрю на своих молодых коллег и понимаю, что во многом они сильнее меня. Они креативно и по-новому мыслят».

Владислав Соловьев, генеральный директор РУСАЛ, о том, как экологичность продукта помогает продажам

«Выход на рынок бренда ALLOW – важный для РУСАЛа момент с точки зрения дальнейшего развития нашей сбытовой стратегии и работы с клиентами. Сегодня потребители уделяют все больше внимания экологичности приобретаемой ими продукции, в том числе и уровню «углеродного следа», связанного с ее производством. Бренд ALLOW обеспечивает гарантию и потребителям, и производителям, что используемый при производстве их продукции алюминий создается с одним из самых низких уровней «углеродного следа» в отрасли».

Максим Бращунов, заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком», о том, как клиентоориентированность выводит компанию в лидеры рынка

«Бизнесу важны мобильность, возможность оперативно решать многочисленные задачи, находясь в любой точке земного шара. «Облачные» технологии позволили нам «закрыть» эту потребность клиентов. Например, услуга «Виртуальная АТС» оказалась очень востребованной».

Станислав Ковальский (руководитель ГК БРИК) о правильном отношении к переменам

«Не бойтесь начинать все сначала. Меняйте лодку. У всего есть определенный срок, жизненный цикл, так что если судно тонет – перестаньте безуспешно латать в нем дыры. Вы же можете переходить вместе с экипажем. Перемены – это не так страшно, главное – сделать первый шаг».

Андрей Березной, директор Иркутского филиала ПАО «МТС» о новых возможностях и путях развития

«В работе с бизнесом мы делаем ставку на конвергентные услуги. МТС давно уже больше, чем просто мобильный оператор. Компания растет, мы активно смотрим на смежные отрасли и направления бизнеса. Например, приобретение IT-компании «Энвижн Груп» позволяет МТС сегодня предлагать бизнес-клиентам услуги системной интеграции. То есть мы можем предложить бизнесу не только услуги оператора связи, но и «закрыть» другие потребности. Это аудит информационных систем, облачные технологии, помощь в закупке и установке оборудования, разработка и реализация различных IT-решений, дальнейшее обслуживание и техподдержка – то есть комплексный пакет по системе «все включено».

Владимир Шилин, региональный директор Восточного региона ПАО «Вымпелком» об отказе от офисного рабства

«Среди наших сотрудников все больше молодых ребят, это люди другого поколения, другого склада ума, у них совершенно иная мотивация. Возможность удаленной работы для поколения next – одно из ключевых требований при поиске работы…. Благодаря проекту BeeFree сотрудник «Билайна» может сам для себя решить – ехать ему в офис или не тратить время на дорогу и работать удаленно, решая вопросы посредством электронной почты или видеоконференций. Главное – хорошая самодисциплина и выполнение всех поставленных на день задач».

Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго» о том, чего не должно произойти при передаче ГЭС в аренду

«Наша компания продолжает работать как в Иркутской области, так и на федеральных рынках и гарантирует выполнение всех обязательств. Никаких глобальных изменений не произойдет. На тарифах этот процесс никак не отразится. Функция тарифообразования находится в руках у уполномоченного государственного органа в области регулирования тарифов и под пристальным надзором Федеральной антимонопольной службы. Тарифы контролируются и устанавливаются государством, энергетики на это никакого влияния оказывать не могут. Напомню, в Иркутской области, в том числе благодаря нашей эффективной работе по сокращению производственных издержек, самые низкие тарифы на электроэнергию и тепло в России. Для персонала в связи с передачей в аренду ГЭС никаких изменений также не произойдет, сокращение не производилось и не планируется».

«Сейчас, если честно, мы кризиса вообще не ощущаем. Наоборот, за последние два года количество людей, которые к нам приходят – как ежедневно, так и ежемесячно – выросло на 40-50%.… Если раньше это были преимущественно люди с проблемами – например, с морщинами, то сейчас пациенты больше думают о профилактике. Ведь красоту нужно не догонять, ее нужно сохранять тогда, когда она есть».