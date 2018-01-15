В 2018 году максимальная ставка по вкладам в ТОП-10 банков может опуститься до 6,5%

В России продолжается снижение ставок. К концу года максимальная ставка топа-10 отечественных банков по депозитам, которая является одним из индикаторов российского рынка вкладов, опустилась на 0,05%, до 7,33%, относительно второй декады декабря. Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», отмечает, что можно было ожидать более существенного снижения данного показателя, однако проведение новогодних акций, когда клиентам предлагались повышенные проценты по различным видам вкладов, замедлило эту тенденцию.

В результате во второй половине декабря на ставках еще не сказалось смягчение кредитно-денежной политики ЦБ, который на декабрьском заседании в опустил ставку на 0,5%. По мнению аналитика, в январе "мы увидим продолжение тенденции к снижению ставок по депозитам. Этому способствуют как декабрьские действия регулятора, так и ожидания игроками кредитного рынка дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики".

В течение 2018 года в случае сохранения экономических условий ЦБ может снизить ставку на 1%, до 6,75%. В этом случае максимальная ставка первой десятки банков по вкладам может опуститься до 6,5%.