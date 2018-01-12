Минобр расторгает контракт с поставщиком мебели в школы региона

Решение о расторжении контракта с поставщиком мебели в школы Иркутской области, отремонтированные в 2016-2017 годах, принято в министерстве образования региона в связи с нарушением поставщиком существенных условий контракта. В установленном законом порядке данные о поставщике будут переданы в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сообщила министр образования Приангарья Валентина Перегудова.

Глава ведомства пояснила, что в бюджете Иркутской области 2017 года предусматривались средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций, в которых в 2016-2017 годах проводился капитальный ремонт. Согласно федеральному законодательству, прошёл аукцион, определивший поставщика. По условиям контракта, до 22 декабря 2017 года комплекты школьной мебели должны были поступить в 12 общеобразовательных организаций региона. Однако осуществлена была лишь частичная поставка (неполные комплекты) в три школы. Министерством образования Иркутской области в одностороннем порядке принято решение о расторжении контракта, о чем поставщик был уведомлен. Средства, выделенные на приобретение мебели, в соответствии с законодательством возвращены в бюджет Иркутской области.

Валентина Перегудова подчеркнула, что для обеспечения образовательных организаций необходимой мебелью будет проведена новая закупка. Средства на приобретение мебели предусмотрены в бюджете Иркутской области на 2018 год, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.