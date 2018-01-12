Соцучреждениям региона рекомендовано иметь в резерве автономные источники электроснабжения

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов обратил внимание органов местного самоуправления Эхирит-Булагатского района и на необходимость контроля над приобретением руководителями социально-значимых учреждений и объектов жизнеобеспечения автономных резервных источников электроснабжения. Такой вывод был сделан по итогам противоаварийной тренировки по ликвидации нарушений электроснабжения в условиях низких температур, которая прошла на территории Эхирит-Булагатского района.

В ходе тренировки было смоделировано повреждение на ПС-110 кВ «Усть-Орда», в результате которого произошло отключение электрокотельной пос. Усть-Ордынский, а также бытовой нагрузки поселка. «Без электроснабжения остались» более 29 тыс. человек, 64 жилых дома, 64 социально-значимых объекта.

В связи с отсутствием собственных автономных резервных источников электроснабжения котельной для недопущения перемерзания тепловых сетей было принято решение о привлечении передвижных дизельных электростанций ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и ДЭС из аварийно-технического резерва Иркутской области.

В учениях приняли участие ГУ МЧС России по Иркутской области, областная дежурная служба ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», администрации и единые диспетчерские дежурные службы Эхирит-Булагатского района и п. Усть-Ордынский, ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО «Надежда», МУП «Каскад».

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области