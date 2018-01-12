В Иркутской области семьи с низким доходом могут получить с 1 января 2018 года ежемесячную выплату на ребенка

В Иркутской области в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина с 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Соответствующая выплата определена Федеральным законом от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



- Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, и тоже является гражданином Российской Федерации. Пособие семье будет положено, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты – это 16 221 руб. на одного человека в месяц. Ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, – 10 390 руб. Предполагаемая численность получателей ежемесячной выплаты составит 7 200 человек. Финансирование будет идти полностью из федерального бюджета, - отметил министр.

Министр подчеркнул, что за назначением ежемесячной выплаты граждане смогут обращаться с заявлением и документами с 1 января 2018 года в областные государственные казенные учреждения «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания) либо в государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Ежемесячная выплата перечисляется только на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации. В настоящее время с заявлениями на предоставление выплат в органы соцзащиты обратились пять человек.