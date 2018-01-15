Илья Кобельков, Иркутская процессинговая компания: «Зарабатывать нужно столько, чтобы цены на бензин в принципе не замечать»

Чем хороши, а чем плохи онлайн-банки для бизнеса? Как внутренние правила банков мешают работе предпринимателей? Какое будущее ждет криптовалюты в России? Как заработать 700 рублей, подключив сканер к компьютеру? Об этом и многом другом порталу SIA.RU рассказал Илья Кобельков, заместитель генерального директора по техническим вопросам Иркутской процессинговой компании.

Про банки. Как физлицо я работаю с крупнейшей тройкой банков России. В Сбербанке пользуюсь кредитной картой, выплачиваю ипотеку и получаю зарплату. В ВТБ – дебетовой и кредитной картой,а в Альфа-Банке – еще одним зарплатным проектом. Карты разных банков мне нужны, в основном, для снятия и переводов денежных средств. Мне периодически приходится оперировать суммами свыше дневных лимитов.

У меня было ИП (ныне закрыто) – я занимался продажей автозапчастей для грузового транспорта, а также оказывал услуги по созданию сайтов и многое другое. Поэтому как юрлицо я пользовался очень многими банками. Начнем по

порядку. Изначально для расчетного счета я выбрал банки Точка и Модуль, потому что там можно было оформиться онлайн: удобно, быстро, не нужно стоять в очередях. Приехал специально обученный человек, оформил документы, карточку тут же выдал, и можно работать.

Позже выяснился главный минус маленьких банков: там многое зависело от оборота. Если он составлял 100-300 тысяч – всё было хорошо. А от 500 – уже начинались проблемы. К примеру, если платеж составлял 600 тысяч – банки начинали брать проценты, требовать документы. При определенной сумме на счету они начинают проверки, запрашивают отчеты... Доходило до того, что я не работал, а просто в течение дня сканировал документы и отправлял им.

Поэтому от этих банков пришлось отказаться. Нам нужен банк, а не налоговая. Карточки, кстати, остались – удобные, можно сейчас лобовое стекло на автомобиле чистить (смеется).

После этого я перешел в Райффайзенбанк. Спустя время там тоже приключилась неприятная ситуация. Мы делали перевод нашему подрядчику, с которым у нас был заключен договор, оплачивали услугу. Деньги списались, но до получателя не дошли. Начали выяснять – оказалось, наш контрагент находился в черном списке у Райффайзенбанка. Почему при составлении платежа нам об этом в банке не сказали – я так и не понял. С нас стали требовать объяснений, почему мы переводили деньги этому подрядчику – мы предоставили все договоры и налоговую отчетность, но кончилось это тем, что нас тоже заблокировали... Пришлось расстаться – а жаль, банк был достаточно удобный.

Параллельно я открыл расчетный счет в Сбербанке, проработал с ним полтора года, всё было прекрасно до тех пор, пока они в прошлом году внезапно не заблокировали наш счет. Как оказалось, мы попали под так называемую «зачистку Федерального закона N 115-ФЗ» (Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма» – прим.ред.), сутки пытались понять, что у нас со счетом.

Только через день нам смогли сказать, что счет заблокирован, и лишь после этого я получил sms-уведомление о блокировке счета. Как потом выяснилось, изначально банк проверял наших контрагентов, соответственно, задел и нас. У нас тогда были заключены договора с тремя компаниями. Для одной мы разрабатывали модуль для взаиморасчетов с клиентами, для другой – сайт,а для третьей – проводили монтажные работы. Это не фирмы-однодневки, а давно успешно существующие на рынке компании. Но, сколько мы ни обращались в банк, сколько ни предоставляли им документов – всё было тщетно. Это обидно – я работаю честно, однако в итоге меня вынуждают доказывать, что я не мошенник.

Деньги с расчетного счета я вывел по заявлению и ушел в Альфа-Банк. С ними и работаем до сих пор, проблем нет. Понравился их подход: узнав,что мы ездим на машине по области, в банке выдали нам карточку с кэшбэком от автозаправок. Приятно и удобно. Помимо счета, банк предоставил нам зарплатный проект, который дает преимущества нашим сотрудникам при получении банковских продуктов.

Кроме Альфа-Банка, я держу еще один расчетный счет в ВТБ, для удобства переводов между нашими партнерами-клиентами банка ВТБ.

Про отношение банков к клиентам. На мой взгляд, обслуживание в офисах банков ужасное, поэтому я стараюсь по минимуму контактировать с офисами. Например, в ВТБ можно час в очереди просидеть, чтобы сделать перевод частному лицу.

В Сбербанке, как я понял, многое зависит от филиалов. Я имел печальный опыт оплаты ссудного счета, нужно было оплатить долг за другого человека, в одном отделении мне сказали, что такое в принципе не делают, в другом

отделении в течение часа выясняли, можно ли это вообще сделать, и в итоге всё-таки с горем пополам сделали, а в третьем – сделали по первой же просьбе.

Про кредиты. К кредитной карте Сбербанка я подключил всевозможные автоплатежи – за ЖКУ, за детский сад, капремонт.. За всё,что можно. Я знаю,что в определенное время оттуда спишется 15-20 тысяч рублей, и потом я могу в течение 51 дня пополнить карточку без комиссии. Правда, комиссия за онлайн-оплату составляет от 1%, но я принимаю это как разумную плату за скорость и удобство обслуживания.

Про ипотеку. У меня сейчас уже вторая ипотека. Первую я брал в банке СОЮЗ в 2008 году. Я старался как можно быстрее расплатиться с ней, считал, лучше поезжу на машине похуже, но ипотеку закрою досрочно. Так и получилось

– я закрыл ее за три года вместо восьми лет.

Вторую ипотеку с господдержкой под 11% я взял в Сбербанке в 2012, выплачиваю до сих пор. В этот раз я плачу более размеренно, не торопясь: единоразовый платеж не превышает 10% от всего дохода. Считаю, что любой кредит учит финансовой грамотности.

Про финансовые принципы. Заложены ещё родителями: нужно зарабатывать деньги и не давать им застаиваться. Они не должны просто лежать в тумбочке, им необходимо где-то обращаться и за счет этого приумножаться.

Про криптовалюту. Я увлекся криптовалютами еще в 2013 году, потом, как и многие, позабросил. В июне этого года я спохватился, и понял, что на этом можно хорошо заработать. Например, купив криптовалюту по одному курсу, подождать, пока она поднимется в цене и продать по более высокому. Не обязательно упираться именно в биткойн – существует много альтернатив, так называемых альткойнов. Оптимально – создать собственный криптовалютный портфель и хранить «криптояйца» в разных корзинах.

Однако очень сложно у нас в стране с криптовалютами. Заработаешь валюту– начнешь выводить, сразу появится куча ненужных вопросов – а откуда деньги? Однако я считаю,что в России криптовалюты всё-таки будут. Либо их возведут в ранг бизнеса, либо в ранг «нелегального» оборота, не могу предсказывать. Всё будет зависеть от закона. Хотелось бы, чтобы было как в Беларуси, где криптовалюты и майнинг почти легализованы. Люди зарабатывают цифровые деньги, выводят их и тратят, а все налоги падают куда? Правильно, в наше государство! Это же умно и удобно и людям, и государству. Не знаю, почему у нас до сих пор не так.

Про первые деньги. Это был конец 1998 года, я учился в старших классах. Отец у меня с начала 90-х занимался информационными технологиями. В силу возраста и статуса он не занимался такими вещами, как прочистка и подключение техники, а отправлял это делать меня. Работа была не пыльная. Ну как не пыльная, иногда приходилось чистить системные блоки от пыли (смеется). Так, впервые подключив сканер с принтером (МФУ) и установив программу на компьютер, я заработал 700 рублей. Напомню, 1998 год! Все думали, что я куплю себе на них пейджер, а я решил откладывать на новый компьютер. Так и начал зарабатывать.

Про кризис. Какой кризис? Кризис один – он в головах! И только там. Я не заметил спада в нашей работе. У информационных технологий в принципе нет понятия кризиса – они нужны в любое время.

Вот недавно цены на топливо подняли…Однако мой отец всегда говорил, что зарабатывать нужно столько, чтобы цены на бензин в принципе не замечать. Не устраивает – меняй автомобиль, пересаживайся на «двойку», ну или на автобус, на худой конец. Либо зарабатывай больше. Тут всё зависит только от тебя.