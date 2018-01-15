Юань доступен для покупки/продажи в офисах АО "Солид Банк" в городах Владивосток и Хабаровск

С 12 января 2018 в Центральном офисе АО "Солид Банк" в г. Владивосток и в операционном офисе №7 в г. Хабаровск клиенты могут совершать обменные операции с китайским юанем.



Близость Поднебесной диктует высокий спрос на государственную валюту КНР у физических лиц как у азиатских туристов, посещающих приграничные города, так и у россиян. Поэтому Солид Банк пошел на встречу клиентам и, исполнив многочисленные просьбы, ввел возможность совершения операций с китайским юанем.



АО «Солид Банк» традиционно предоставляет одни из самых привлекательных условий по операциям с валютами для частных лиц.



Получить актуальную информацию о курсах валют можно на сайте банка www.solidbank.ru, а также в офисах.