Россельхозбанк планирует расширить присутствие в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился в Смольном с Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым. В беседе принял участие директор петербургского регионального филиала Олег Солдатенков. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия финансовой организации и правительства города по реализации социально значимых проектов.

Речь шла, в частности, о создании условий для привлечения инвестиций в транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, промышленное производство, сельское хозяйство. Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка поддерживает предприятия агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта, выдает кредиты для населения, развивает программы ипотечного кредитования. Банк планирует значительно увеличить объемы бизнеса по всем направлениям деятельности в Северной столице России, расширить и улучшить качество финансовых услуг.

«За 16 лет Санкт-Петербургским филиалом РСХБ выдано порядка 420 млрд рублей. Учитывая экономический и инвестиционный потенциал региона, мы планируем значительно увеличить объемы бизнеса по всем направлениям деятельности в Северной столице. В частности, мы расширим присутствие Банка, открыв в городе новые операционные офисы, где горожане смогут получать современные и качественные банковские услуги», – отметил Дмитрий Патрушев.