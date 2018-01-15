Дальневосточный банк предлагает своим клиентам новый страховой продукт «Привет, сосед!» от компании «ВТБ Страхование»

Если вам нужна защита от базовых рисков, то самый оптимальный выбор — это полис «Привет, сосед!» от компании «ВТБ Страхование».
Страховой полис «Привет, сосед!» — это удобное и быстрое страхование имущества, квартиры или дома, которое также можно приобрести в подарок родным и близким.
Страховой продукт позволит компенсировать ремонт при заливе собственной квартиры, возместить убытки соседям в случае залива, компенсировать стоимость новой техники или имущества в случае противоправных действий третьих лиц, а также компенсировать ущерб после пожара или другого страхового случая.
Для покупки страхового полиса не производится оценка имущества, а от покупателя не требуется никаких документов.
Приобрести страховой полис можно уже сейчас в офисах Дальневосточного банка, расположенных в г. Владивостоке и Приморском крае.