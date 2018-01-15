В новогодние праздники клиенты Альфа-Банка потратили в заграничных поездках 5,5 млрд рублей по картам банка

Общая сумма покупок за границей в новогодние праздники оказалась в полтора раза больше, чем в прошлом году.

С 1 по 8 января клиенты Альфа-Банка потратили более 5,5 млрд рублей по картам банка в заграничных поездках. Больше всего денег по картам израсходовали в Италии — более 682 млн, при этом число транзакций превысило 60 тысяч. В топ-5 входят также Франция (430 млн руб), ОАЭ (311 млн руб), Испания (277 млн руб) и США (275 млн руб). Также клиенты банка совершали покупки в Австрии, Германии, Таиланде, Швейцарии и Финляндии.

Наиболее активно снимали наличные по картам Альфа-Банка в иностранных банках в Таиланде (90 млн руб), Германии (48 млн руб), США (43 млн руб), Испании (42 млн руб) и Италии (37 млн руб), Китае (30 млн руб), Франции (26 млн руб), ОАЭ (20 млн руб), Чехии (18 млн руб), и Израиле 17 (млн руб).

Год назад по общей сумме трат клиентами Альфа-Банка лидировали Италия, США, Франция, Испания и Австрия.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.