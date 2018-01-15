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«АктивКапитал Банк» занимает 81 место среди самых дружелюбных банков

15 января 2018

В итоговом рейтинге самых дружелюбных банков в соцсетях за 2017 год «АктивКапитал Банк» занял 81 место среди двухсот финансовых учреждений. При его составлении компанией EasyFinance.ru учитывалось количество друзей и подписчиков на официальных страницах участников рейтинга в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники. 

«АктивКапитал Банк» делится своими новостями в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Ежегодно среди друзей и подписчиков проводятся фотоконкурсы и другие творческие состязания, победителям которых вручаются оригинальные призы. Присоединяйтесь! Будем рады новым друзьям. 


/ СИА /
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