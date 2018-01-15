Иркутский авиазавод готов к производству самолетов Як-152

Фото: cdn.vdmsti.ru

Иркутский Авиационный завод готов приступить к выпуску новых учебно-тренировочных самолетов Як-152. Об этом 13 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиапром. Для этого на заводе внедрены усовершенствованные технологии, в том числе, установлены стапели с электрическими приводами

«На Иркутском авиазаводепроведен большой объем работ по подготовке производства Як-152. В настоящее время завод полностью технически и технологически оснащен под выпуск нового самолета. После завершения госиспытаний серийный выпуск Як-152 будет налажен без сложностей, с возможностью быстрого увеличения темпов выпуска в зависимости от заказов, как для Воздушно-космических сил и ДОСААФ, так и для инозаказчиков», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что в августе президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что новый учебно-тренировочный Як-152 пойдет в серию в 2018 году.

Справка:

Одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков Як-152 разработан в ОКБ имени Яковлева, входящем в состав корпорации «Иркут». Курсанты специализированных училищ смогут осваивать на нем начальную технику пилотирования, основы навигации и принципы групповых полетов. Проект разработки воздушного судна стартовал в 2014 году, а первый экземпляр поднялся в небо в сентябре 2016 года.