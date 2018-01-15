Екатерине Коверзневой отказали в смягчении условий заключения

Фото пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

Эхирит-Булагатский районный суд отказал виновнице резонансного ДТП в поселке Листвянка Иркутской области Екатерине Коверзневой в смягчении наказания. Решение было принято 11 января. Об этом сообщается в материалах суда.

Напомним, в июле 2017 года этот же суд принимал противоположное решение, позволив Екатерине Коверзневой отбыть остаток срока не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Однако в октябре прошлого года Иркутский облсуд отменил решение районного ведомства.

Материалы были вновь переданы в Эхирит-Булагатский районный суд 27 октября 2017 года. После двух с половиной месяцев рассмотрения по делу было принято отрицательное решение.