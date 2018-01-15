В Иркутске впервые к уголовной ответственности привлечен руководитель крупной управляющей компании

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Струдники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское» выявили признаки противоправного деяния в городской ресурсоснабжающей компании. Возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

Правоохранители установили, что 33-летний руководитель управляющей компании, обслуживающей около 200 многоквартирных жилых домов, в течение полугода не переводил на счета ресурсоснабжающих организаций полученные от жильцов деньги за услуги отопления и горячего водоснабжения. Вместо этого он обратил их в пользу возглавляемой им компании, в том числе на выплату зарплаты, премиальных вознаграждений себе и своим сотрудникам, на расчеты с подрядчиками, покупку двух автомобилей, в числе которых кроссовер Nissan Murano, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Объем уголовного дела составил свыше 40 томов. В качестве обеспечительных мер следственными органами был наложен арест на недвижимость и транспортное средство, принадлежащие подсудимому. По результатам рассмотрения дела, Свердловский районный суд г. Иркутска признал подсудимого виновным в причинении ущерба в размере около 16 миллионов рублей, назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.