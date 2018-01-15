5 миллионов рублей потратят на изготовление памятника жертвам политических репрессий в Иркутске

Памятник жертвам политических репрессий установят в Иркутске. Ход работ обсудили на совещании, участие в котором приняли первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Андрей Южаков, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, руководитель региональной службы по охране объектов культурного наследия Евгений Корниенко.

Памятник представляет собой куб-клетку, из которой пытаются выбраться заключённые. Авторы проекта - заслуженный художник Российской Федерации Лев Сериков и член Союз архитекторов России Сергей Демков. Высота граней памятника 2,5 метра. Общая высота - 5 метров. Инициаторами его установки выступила общественная организация «Общество реабилитированных Иркутской области».

Андрей Южаков сообщил, что работа по изготовлению памятника уже идёт, его отливают из бронзы на литейном заводе в подмосковном Жуковском. Стоимость работ составляет более 5 млн рублей. Средства выделяются из внебюджетных источников.

Памятник планируется установить в сквере на территории Лисихинского кладбища со стороны улицы Байкальской. Участок находится в городской собственности, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.