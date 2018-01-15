Получить информацию о недвижимости в режиме online можно на сайте Росреестра

На официальном сайте Росреестра представлено несколько электронных сервисов. Используя их, можно значительно упростить процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество, сделок с ним, государственного кадастрового учета. Фото: shabiba.com

Самым популярным является «Личный кабинет правообладателя», сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. С помощью данного сервиса, возможно, просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимости, минимизируя угрозу мошенничества. Раздел «Мои объекты» сервиса содержит информацию о недвижимом имуществе пользователя, независимо от места проживания собственника и места расположения объекта недвижимости, такую как адрес, площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях права.

«Личный кабинет правообладателя» содержит разделы, с помощью которых правообладатель может воспользоваться и другими услугами Росреестра:

подать документы на государственный кадастровый учет и (или) регистрацию прав,

подать заявление об исправлении технической ошибки в записях,

подать дополнительные документы,

запросить сведения, содержащиеся в ЕГРН,

сформировать заявку на предварительную запись,

отслеживать статус исполнения государственных услуг.

Работа с «Личным кабинетом правообладателя» доступна после регистрации на портале госуслуг и подтверждения личности в центрах обслуживания.