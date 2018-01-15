Потребление электроэнергии в Иркутской области в 2017 году увеличилось относительно 2016 года

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Потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме за 12 месяцев 2017 года составило 53295,4 млн кВт•ч, что на 0,2 % выше аналогичного показателя 2016 года. Об этом сообщили а Филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ),

Выработка электроэнергии за 12 месяцев 2017 года электростанциями Иркутской области составила 47871,0 млн кВт•ч, что на 2,9 % ниже, чем в 2016 году.

При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий региона в 2017 году увеличилась на 6,4 % относительно 2016 года, составив 12705,0 млн кВт•ч. Суммарная выработка ГЭС снизилась на 5,9 %, составив 35166,0 млн кВт•ч.

В декабре 2017 года потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме составило 5290,4 млн кВт•ч, что на 1,8 % выше, чем за декабрь 2016 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в декабре 2017 года составила 4448,5 млн кВт•ч, что на 1,2 % ниже, чем за декабрь 2016 года.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась в том числе за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Объем перетока в Иркутскую энергосистему в декабре истекшего года составил 841,9 млн кВт•ч, всего по итогам 2017 года – 5424,4 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, снижение выработки на ГЭС Иркутской энергосистемы по итогам 2017 года относительно 2016 года обусловлено необходимостью экономии гидроресурсов по причине сохраняющегося маловодья в бассейне р. Ангара и оз. Байкал.