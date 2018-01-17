Телематические решения «ЭРА-ГЛОНАСС» могут подстегнуть рынок «умного» страхования в России

Российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По оценкам экспертов на конец 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в России составило не более 3% от количества действующих полисов автокаско. Основной рост сегмента UBI ожидается после 2018 г., что будет связано с использованием встроенных телематических решений «ЭРА-ГЛОНАСС» и продуктов автопроизводителей. Эксперты компании J’son & Partners Consulting представили результаты исследования: «Рынок «умного» страхования в России и в мире».

Под «умным» в исследовании J’son & Partners Consulting понимается автострахование на основе фактического использования (Usage-Based Insurance, UBI). При этом, value chain полиса «умного» страхования охватывает сразу несколько отраслей, требуя активного взаимодействия страховых компаний как с поставщиками телематического оборудования и мобильными операторами, так и непосредственно с производителями авто.

В сравнении с миром в целом, развитие российского рынка «умного» страхования пока характеризуется невысокими темпами. Что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией, вызвавшей снижение российского рынка автокаско в 2016 г. как в натуральном, так и в стоимостном выражении. И хотя отрицательная динамика в 2017 г. в целом была преодолена, одновременно с этим произошло снижение средней страховой премии автокаско, как и совокупного объема премий.

В текущих условиях участники рынка страхования вынуждены искать новые пути развития, оптимизации расходов и повышения рентабельности. Тем не менее, существенный импульс рынку «умного» страхования может дать использование модернизированных терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» и встроенных решений от автопроизводителей, а также активное использование мобильных приложений, заменяющих OBD-донглы, «черные» ящики и другие телематические устройства.

В перспективе 5 лет проникновение «умных» полисов в сегменте aftermarket может достичь 350 тыс. (не более 10% от количества действующих полисов автокаско), а за счет использования встроенных телематических решений на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» (в том числе в сегменте обязательного страхования) - 3,25 млн.