Первые договоры участия в долевом строительстве по новым правилам зарегистрированы в Иркутской области

В Иркутской области зарегистрированы первые договоры участия в долевом строительстве, взносы по которым застройщик перечислил в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Иркутской области.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Согласно действующему законодательству, если 1-й договор участия в долевом строительстве представлен на государственную регистрацию после даты создания фонда, застройщик вправе привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов только после уплаты взносов в компенсационный фонд.

– Обязательные отчисления установлены в размере 1,2% от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве. В случае банкротства застройщика денежные средства могут быть направлены на выплату возмещений обманутым дольщикам. Также за счет данных средств может быть профинансировано завершение строительства объекта другой компанией, – объясняет начальник отдела регистрации обременений Управления Росреестра по Иркутской области Эльвира Демидович. – Фонд предоставляет информацию об уплате или неуплате застройщиком обязательных взносов по запросу Росреестра в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения такого запроса. При поступлении сведений о неуплате или при неполучении органом регистрации прав ответа на запрос, государственная регистрация договора приостанавливается.

Первые договоры участия в долевом строительстве, взносы по которым внесены в Фонд защиты дольщиков, заключены в отношении квартир многоквартирных домов в селе Баяндай и поселке Качуг. Квартиры строятся по государственному контракту на приобретение жилых помещений для медицинских работников путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Застройщиком проведены необходимые отчисления взносов в Публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства», после чего в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о государственной регистрации договора долевого участия.