АИЖК: в ноябре 2017 года ипотека побила все рекорды

Средние ставки выдачи по ипотеке закрепились ниже 10%. По данным Банка России в ноябре был поставлен новый рекорд выдачи ипотечных кредитов – 232,6 млрд рублей. Это больше, чем в декабре 2014 года (226,6 млрд рублей). Общий объем выдачи ипотеки за 11 месяцев 2017 г. в 1,73 трлн руб. достиг уровня рекордного 2014 года (1,76 трлн руб.). Фото: realty.vesti.ru

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться, сообщает пресс-служба АО «АИЖК». Снижение ключевой ставки Банка России до 7,75% в конце 2017 будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в начале 2018 года.

По данным Банка России за 11 месяцев 2017 года выдано 935,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1,73 трлн руб. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 34% – в денежном. Общий объем выдачи ипотеки за 11 месяцев 2017 г. достиг уровня всего 2014 года.

В ноябре 2017 поставлен новый рекорд объемов выдачи ипотеки: выдано 232,6 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 6 млрд рублей выше уровня декабря 2014 года (226,6 млрд руб.). Это соответствует предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (210-230 млрд рублей).

Ставки активно снижаются. По кредитам на новостройки ставка выдачи в ноябре составила 9,66% (-1,71 п.п. к ноябрю 2016 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – впервые за всю историю опустилась ниже 10%: 9,86% (-2,84 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в ноябре – 9,8%.

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 декабря 2017 г. снизилась до 2,3% (годом ранее - 2,84%). Планируемые меры Банка России по ограничению высоко рискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.