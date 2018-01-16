Регионы и деньги. Где в России зарплата выше?

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил зарплатный рейтинг регионов России-2017. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 750 работодателями на протяжении всего года, сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.
Зарплатный рейтинг регионов России
Указанная в рейтинге зарплата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.
|№
|Регион
|Зарплата в 2017 году
|% от московской
|
1
|Москва и область
|
80 400
|
100%
|
2
|Дальневосточный ФО
|
58 700
|
73,0%
|
3
|Санкт-Петербург и область
|
55 200
|
68,7%
|
4
|Уральский ФО
|
42 900
|
53,0%
|
5
|Сибирский ФО
|
40 500
|
50,4%
|
6
|Северо-Западный ФО*
|
37 000
|
46,0%
|
7
|Центральный ФО*
|
35 000
|
43,5%
|
8
|Южный ФО
|
35 000
|
43,5%
|
9
|Приволжский ФО
|
34 800
|
43,3%
|
10
|Северо-Кавказский ФО
|
28 800
|
35,8%
|*округа без Москвы и Санкт-Петербурга
Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат»,37,6% компаний СФО не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников. На решение руководства в этом вопросе полагаются 30,3% работодателей. У каждой четвертой (27,5%) пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по март.
Зарплатный рейтинг городов-миллионников
Рейтинг составлен по городам России с населением 1 млн и выше в зависимости от ежемесячного совокупного дохода. В таблице % означают отклонение от московского уровня. Новосибирск занял четвертую строчку в рейтинге, после Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.
|№
|Города
|
Доход
|
Отклонение от московского уровня, %
|
1
|Москва
|
82 980
|
2
|Санкт-Петербург
|
55 346
|
-33,3%
|
3
|Владивосток
|
55 000
|
-33,7%
|
4
|Новосибирск
|
46 527
|
-43,9%
|
5
|Екатеринбург
|
42 059
|
-49,3%
|
6
|Пермь
|
40 333
|
-51,4%
|
7
|Ростов-на-Дону
|
39 988
|
-51,8%
|
8
|Красноярск
|
39 104
|
-52,9%
|
9
|Самара
|
38 047
|
-54,1%
|
10
|Челябинск
|
38 008
|
-54,2%
|
11
|Краснодар
|
37 605
|
-54,7%
|
12
|Нижний Новгород
|
35 505
|
-57,2%
|
13
|Казань
|
34 872
|
-58,0%
|
14
|Воронеж
|
34 012
|
-59,0%
|
15
|Омск
|
31 862
|
-61,6%
|
16
|Уфа
|
31 473
|
-62,1%
|
17
|Волгоград
|
28 496
|
-65,7%