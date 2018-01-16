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Регионы и деньги. Где в России зарплата выше?

16 января 2018

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил зарплатный рейтинг регионов России-2017. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 750 работодателями на протяжении всего года, сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

Зарплатный рейтинг регионов России

Указанная в рейтинге зарплата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.

Регион Зарплата в 2017 году % от московской

1

 Москва и область

80 400

100%

2

 Дальневосточный ФО

58 700

73,0%

3

 Санкт-Петербург и область

55 200

68,7%

4

 Уральский ФО

42 900

53,0%

5

 Сибирский ФО

40 500

50,4%

6

 Северо-Западный ФО*

37 000

46,0%

7

 Центральный ФО*

35 000

43,5%

8

 Южный ФО

35 000

43,5%

9

 Приволжский ФО

34 800

43,3%

10

 Северо-Кавказский ФО

28 800

35,8%
  *округа без Москвы и Санкт-Петербурга  

Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат»,37,6% компаний СФО не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников. На решение руководства в этом вопросе полагаются 30,3% работодателей. У каждой четвертой (27,5%) пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по март.

Зарплатный рейтинг городов-миллионников

Рейтинг составлен по городам России с населением 1 млн и выше в зависимости от ежемесячного совокупного дохода. В таблице % означают отклонение от московского уровня.  Новосибирск занял четвертую строчку в рейтинге, после Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Города

Доход

Отклонение от московского уровня, %

1

 Москва

82 980

  

2

 Санкт-Петербург

55 346

-33,3%

3

 Владивосток

55 000

-33,7%

4

 Новосибирск

46 527

-43,9%

5

 Екатеринбург

42 059

-49,3%

6

 Пермь

40 333

-51,4%

7

 Ростов-на-Дону

39 988

-51,8%

8

 Красноярск

39 104

-52,9%

9

 Самара

38 047

-54,1%

10

 Челябинск

38 008

-54,2%

11

 Краснодар

37 605

-54,7%

12

 Нижний Новгород

35 505

-57,2%

13

 Казань

34 872

-58,0%

14

 Воронеж

34 012

-59,0%

15

 Омск

31 862

-61,6%

16

 Уфа

31 473

-62,1%

17

 Волгоград

28 496

-65,7%

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