Регионы и деньги. Где в России зарплата выше?

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил зарплатный рейтинг регионов России-2017. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 750 работодателями на протяжении всего года, сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

Зарплатный рейтинг регионов России

Указанная в рейтинге зарплата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.

№ Регион Зарплата в 2017 году % от московской 1 Москва и область 80 400 100% 2 Дальневосточный ФО 58 700 73,0% 3 Санкт-Петербург и область 55 200 68,7% 4 Уральский ФО 42 900 53,0% 5 Сибирский ФО 40 500 50,4% 6 Северо-Западный ФО* 37 000 46,0% 7 Центральный ФО* 35 000 43,5% 8 Южный ФО 35 000 43,5% 9 Приволжский ФО 34 800 43,3% 10 Северо-Кавказский ФО 28 800 35,8% *округа без Москвы и Санкт-Петербурга

Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат»,37,6% компаний СФО не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников. На решение руководства в этом вопросе полагаются 30,3% работодателей. У каждой четвертой (27,5%) пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по март.

Зарплатный рейтинг городов-миллионников

Рейтинг составлен по городам России с населением 1 млн и выше в зависимости от ежемесячного совокупного дохода. В таблице % означают отклонение от московского уровня. Новосибирск занял четвертую строчку в рейтинге, после Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.