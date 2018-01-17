Три сценария развития российского авторынка в 2018 году

Эксперты авторынка подводят итоги прошедшего года и уже думают о том, как будет развиваться рынок в будущем. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» не могли остаться в стороне и тоже внесли свою лепту. Источник: www.autostat.ru

Рост повсюду

Что касается 2017 года, в России за год было продано порядка 1,5 млн новых легковых автомобилей. Таким образом, по отношению к 2016 году рынок вырос более чем на 10%.

Из других итогов ушедшего года стоит отметить рост выручки от продаж новых легковых автомобилей, которая, по мнению экспертов АВТОСТАТа, должна составить порядка 2 трлн рублей. А это уже примерно на 15% больше, чем в 2016 году. Помимо самого увеличения продаж автомобилей, здесь сказывается и влияние роста цен. Так, в 2017 году цены на новые машины, согласно нашим данным, в среднем выросли на 5%.

Кстати, в нынешнем году они тоже продолжат свой рост, и это будет одним из сдерживающих факторов для развития рынка. Мы ожидаем повышения цен в среднем еще на 5 – 7% и для этого есть свои причины.

Покупательская способность населения снижается, но выход есть

Да, экономика страны стабилизировалась, а в отдельных отраслях появились признаки роста. Но реальные доходы населения не растут, что не может не сказываться на авторынке.

Из положительных факторов, пожалуй, самый существенный – это господдержка авторынка, которая будет действовать и в этом году. Бесспорным положительным фактором также является отложенный спрос. Цикл смены автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцам пришла пора менять машины 2011 – 2013 годов, а для российского авторынка это были «тучные» годы. Напомним, тогда ежегодно продавалось не менее 2,5 млн новых автомобилей.

Банки играют в плюс авторынку

Ставки по автокредитам планомерно снижаются, объем выдачи увеличивается. К концу года доля автокредитов на рынке дошла до 50%. В 2018 году ожидается дальнейшее медленное, но верное снижение кредитной ставки.

По сложившейся традиции, прогноз рынка на начавшийся год представляется в трех сценариях, каждый из которых имеет привязку к цене на нефть, являющейся одним из определяющих факторов развития российской экономики, от которой в свою очередь зависит и авторынок.

Оптимистический сценарий развития. Среднегодовая цена нефти – 75 долларов за баррель. В следующем году автомобильный рынок может вырасти на 20% и достичь 1,75 млн единиц, что уже соответствует уровню 2010 года.

Развитии ситуации по пессимистическому сценарию. Цена на нефть – 55 долларов за баррель. Объем рынка новых легковых автомобилей может сохраниться примерно на уровне 2016 года (1,45 млн шт.), что будет свидетельствовать о его стабилизации.

Средний сценарий (наиболее вероятным по мнению АВТОСТАТа). Цена на нефть – 65 долларов за баррель. Продажи автомобилей в 2018 году могут вырасти не более чем на 10% до уровня 1,6 млн единиц.