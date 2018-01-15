Спасатели достанут со дна реки Лены затонувшие автомобили

Сегодня начнется спасательная операция по подъему двух большегрузных автомобилей, затонувших в реке Лена в 36 км от Киренска при пересечении несанкционированной ледовой переправы. Об этом сообщил мэр Киренского района Кирилл Свистелин на заседании региональной комиссии, которое провел первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Фото: irkobl.ru

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 декабря под лед провалился бензовоз «Урал», на который упал автокран той же марки и повредил цистерну. Обошлось без жертв, но произошел розлив нефтепродукта. По информации Кирилла Свистелина, спасатели-водолазы обследовали место, где затонули автомобили. Вниз по течению нефть не ушла, так как она поднялась к поверхности, и лед стал своеобразным абсорбентом. Ниже по течению в районе села Кривошапкино и Киренска загрязнения воды не произошло, о чем говорят результаты проведенных анализов. Сегодня к месту происшествия прибудет лаборатория Росприроднадзора для отбора проб и оценки нанесенного вреда.

В настоящее время спасателями собрано больше семи тонн вылившегося в реку нефтепродукта, который отправляют на утилизацию. Относительно объема находившейся в цистерне углеводородной смеси и каким организациям принадлежат провалившиеся машины достоверной информации пока нет.

«В базовых документах первая информация – отсутствие груза, бензовоз порожний. Вторая – розлив нефти, 20 кубов. Как это могло произойти, не очень понимаю. Третья – собственник не определен. Сам факт, когда на заседание субъектовой КЧС приходит недостоверная информация, неприемлем», – подчеркнул Руслан Болотов.

Председатель областного Правительства поручил в двухдневный срок до конца детализировать всю информацию. В случае, если нефтепродукт перевозился без сопроводительных документов, дело передать в правоохранительные органы. По информации пресс-службы регправительства, в отношении водителей-нарушителей уже составлены протоколы по областному закону «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».