Объем переводов Связь-Банка с карты на карту в 2017 году превысил 2 млрд рублей

Объем переводов Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) с карты на карту в 2017 году превысил 2 млрд рублей при количестве операций свыше 260 тысяч.

Ожидается, что к концу 2018 года количество и объем p2p-переводов удвоятся и составят полмиллиона операций объемом 4 млрд рублей.

Услуга доступна для клиентов на сайте Банка, в Интернет- и Мобильном банке, в банкоматах Связь-Банка и на портале Банкир.ру. Переводы могут совершать владельцы карт платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками.

Комиссии за переводы денежных средств с карт любых российских банков на карты Связь-Банка через Интернет- и мобильный банк были в 2017 году отменены.

Кроме розничных клиентов, российские финансовые институты и компании получили возможность подключить сервис переводов с карты на карту Связь-Банка на собственных сайтах.

Безопасность операций обеспечивает собственный процессинговый центр Связь-Банка, сертифицированный по высшей категории надежности.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».