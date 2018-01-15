На 0,7% выросли цены на продукты в Иркутской области за год

По итогам 2017 года рост цен на продукты в Иркутской области ниже общероссийского. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров. Фото: polzavred.ru

Цены на продовольственные товары в Приангарье в декабре 2017 года увеличились в среднем на 0,7% по сравнению с декабрем 2016 года, при этом в среднем по России отмечен рост на 1,1%. За аналогичный период прошлого года рост цен на продовольственные товары в Иркутской области составил 4,7%.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты: «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар». Они предусматривают установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости.

Всего в области в реализации социальных проектов участвует более 1200 торговых организаций.