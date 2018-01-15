Почти 1,5 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва бытового газа в Усть-Куте

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поддержала предложение губернатора Иркутской области о выделении из резервного фонда региона 1 млн 400 рублей для выплат пострадавшим гражданам во время взрыва бытового газа в жилом доме в Усть –Куте 3 декабря 2017 года. Фото: ogirk.ru

Как сообщил глава Усть-Кута Александр Душин, в результате взрыва произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, были разрушены две квартиры, выбиты окна, взрывной волной повреждены двери и дверные проемы, в подъезде нарушены соединения лестничных маршей. Пострадали семь человек, из них три госпитализированы, один человек погиб. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. На тот период остаток резервного фонда муниципального образования составил 1 млн 132 тысячи рублей, из них были выделены 40 тысяч рублей на оказание помощи пострадавшим, более 1 млн рублей на проведение восстановительных работ, 55 тысяч рублей на проведение работ по контролю состояния несущих конструкций пострадавшего здания.

Как сообщает газета «Областная», 20 декабря в Правительство региона поступило обращение от администрации Усть-Кута. Было подготовлено заключение о наличии факта чрезвычайной ситуации техногенного характера, в соответствие с которым по положению о единовременных денежных выплатах семье погибшего гражданина полагается 1 млн рублей, а пострадавшим гражданам за полностью утраченное имущество – по 100 тыс. рублей на человека, но не более 300 тысяч на семью.

Пострадавшие должны получить все выплаты до конца января, отметил первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Руслан Болотов.