В Тайшете начал работать федеральный сервис заказа такси «Максим»

Жители и гости Тайшета получили возможность пользоваться современным и удобным сервисом заказа такси, который доступен более чем в 240 городах России. Фото: oronoticias.com.mx

Пассажиры могут вызвать такси с помощью фирменного приложения «Максим: заказ такси» для смартфонов и планшетов на iOS, Android и Windows Phone, онлайн на сайте и по телефону.

Как сообщает пресс-служба сервиса, водители получили возможность выполнять заказы на личном автомобиле, работая по свободному графику. Приглашая водителей к сотрудничеству, сервис заказа такси «Максим» оказывает им содействие в получении разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Стоимость поездки рассчитывается по оптимальному маршруту и известна еще до выполнения заказа. В большинстве городов работы время ожидания автомобиля не превышает 5 – 10 минут. Организована обратная связь через сайт и приложение, менеджеры не оставляют без внимания ни один отзыв. Сервис такого же высокого уровня будет предоставляться и в Тайшете.

Сервис заказа такси «Максим» работает на рынке с 2003 года. По географии работы это крупнейший в Российской Федерации сервис заказа такси. «Максим» оказывает услуги в более чем 240 городах РФ, а также на Украине, в Казахстане, Грузии, Болгарии, Таджикистане, Беларуси, Иране, Азербайджане и Италии.