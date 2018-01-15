В Тайшете начал работать федеральный сервис заказа такси «Максим»

Жители и гости Тайшета получили возможность пользоваться современным и удобным сервисом заказа такси, который доступен более чем в 240 городах России.
Пассажиры могут вызвать такси с помощью фирменного приложения «Максим: заказ такси» для смартфонов и планшетов на iOS, Android и Windows Phone, онлайн на сайте и по телефону.
Как сообщает пресс-служба сервиса, водители получили возможность выполнять заказы на личном автомобиле, работая по свободному графику. Приглашая водителей к сотрудничеству, сервис заказа такси «Максим» оказывает им содействие в получении разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Стоимость поездки рассчитывается по оптимальному маршруту и известна еще до выполнения заказа. В большинстве городов работы время ожидания автомобиля не превышает 5 – 10 минут. Организована обратная связь через сайт и приложение, менеджеры не оставляют без внимания ни один отзыв. Сервис такого же высокого уровня будет предоставляться и в Тайшете.