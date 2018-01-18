Новый год с умом: россияне учатся планировать траты

Новогодние праздники в этот раз россияне провели более активно, при этом потратили столько же денег, что и в прошлом году. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, сколько взрослых россиян отмечали Рождество, как провели новогодние каникулы, сколько денег потратили на празднование, что получили в подарок от близких на Новый Год. Фото: molbulak.ru

Отдыхали не все

Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала почти три четверти россиян (73%) – несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (78%).

ТОП-лист наиболее распространенных видов отдыха в целом не изменился. 42% респондентов сообщили, что были в гостях (против 35% в 2017 г.), 30% - гуляли на природе (против 23%), 20% - ходили на каток/катались на лыжах и др. Заметно меньше стало тех, кто повел праздники дома (с 27% до 18%). Каждый пятый (21% в 2018 г.) – эта доля в последние три года практически не меняется, сообщил, что работал.

Вместе с тем идеальный зимний отдых 37% граждан связывают с катанием на лыжах/коньках и пр., 23% - с рыбалкой и походами, 22% - с пляжем и солнцем, а 25% хотели бы сходить на экскурсии и посетить исторические места.

Деньги любят счёт, а россияне – походы в театр

Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14.195 руб. – почти столько же было в 2017-м (14.192 руб.). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14.299 руб.). На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5.459 руб., на новогодний стол – 4.764 руб., на турпоездки, елки, рестораны и пр. – 3.972 руб. Те или иные траты совершили 98% опрошенных, и только 2% не потратили денег на празднование и каникулы.

Подарки во многом превзошли ожидания: парфюмерию/косметику/бижутерию получили на Новый Год 27% опрошенных, конфеты/спиртные напитки/деликатесы – 25%, сувениры – 24%. Но есть и разочарования. Билеты в театр/на концерт и турпутевки получили «единицы» (2% и менее 1% соответственно), хотя мечтал о них каждый десятый (по 9%).

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев прокомментировал данные опроса: «Практически полное совпадение планируемых и фактических затрат на Новый год может свидетельствовать о росте у россиян навыков финансового планирования, умения накапливать деньги на ожидаемый праздник и умения сдерживаться, чтобы не потратить больше запланированного».

Рождество воспринимается как часть новогодних каникул

Православное Рождество в этом году отметили 72% россиян (католическое – лишь 4%). Каждый пятый (19%) из приобщившихся к празднику, посетил церковь, еще 6% посмотрели трансляцию службы по ТВ, однако преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи (50%).

По мнению Ивана Леконцева, многие россияне лишь смутно представляют себе, что предписывается религиозными канонами, или не обращают на эти правила особого внимания. Скорее, Рождество воспринимается не как самостоятельный праздник, а как часть тех же новогодних каникул.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8-9 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.