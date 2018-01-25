Где жилье дорожает быстрее всего?

За прошедший год (с III квартала 2016 по III квартал 2017 гг.) индекс прироста цен на жилье в Москве упал на 2,2%, в Санкт-Петербурге – вырос на 3,9%, говорится в исследовании Global Residential Cities Index (GRCI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Два крупнейших города России расположились соответственно на 135 и 82 местах рейтинга GRCI.

Global Residential Cities Index отслеживает показатели средних цен на жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 городах мира.

Питер обогнал столицу

По сравнению с предыдущим периодом (с II квартала 2016 по II квартал 2017 гг.), цены на жилье в Москве снизились на 4,8%, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,9%.

По словам руководителя департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, сегодня снижение цен на московском рынке – это отражение структурных изменений: предложение активно пополняется новыми проектами с относительно невысокими ценами, что «тянет» средние ценовые показатели вниз. «Негативного окраса для рынка это снижение в себе не несет, наоборот, в условиях ценовой конкуренции качество проектов растет. К тому же в объектах с адекватным соотношением «цена/качество» за время строительства цены только повышаются».

Генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков говорит, что в течение последних двух лет цены на жилье в Петербурге растут медленнее инфляции. «В сегменте жилья массового спроса динамика еле заметна, особенно это касается пригородов, где застройщики вынуждены конкурировать за покупателя в первую очередь ценами, чтобы выдерживать плановые показатели по объемам продаж», - отмечает он.

Стоимость жилья снижается во всем мире

Тренд падения стоимости жилой недвижимости прослеживается во всем мире. В III квартале 2017 года индекс GRCI увеличился на 4,7%, однако темпы его прироста сократились на 1,1%, по сравнению с прошлым кварталом. Возглавил рейтинг Рейкьявик, став единственным из 150 городов, в котором цены на жилую недвижимость за год выросли на 20%. При этом количество городов, в которых стоимость жилья увеличилась более чем на 10%, сократилось с 41 до 22.

По итогам III квартала 2017 года в 30 городах Северной Америки зафиксированы положительные результаты: в 19 из них цены на недвижимость выросли относительно прошлого периода, и только в 11 темпы прироста замедлились.

По сравнению со II кварталом 2017 года, Торонто перешел с первой на четвертую позицию рейтинга, темпы прироста цен в этом городе снизились более чем на 10% -- с 29% до 18% в течение года.

Количество городов, продемонстрировавших падение цен, уменьшилось с 27 до 26. Последние строчки рейтинга занимают Дарвин, Валенсия и Абу-Даби. При этом 46% городов с отрицательной динамикой цен на жилье находятся в Европе, семь из них – в Италии.

Самый сильный рост на Ближнем Востоке, в Стамбуле и Азии

В разрезе пятилетнего периода самое высокое номинальное повышение цен на недвижимость было зафиксировано на Ближнем Востоке (в среднем 58%). Самый высокий номинальный рост цен за последние пять лет – 129% – продемонстрировал Стамбул.

Анализ реального роста цен на недвижимость показывает, что в течение последних пяти лет самыми сильными игроками на мировом рынке были города Азии. Китайский город Шэньчжэнь продемонстрировал рекордное увеличение роста цен в реальном выражении – 116%.

Мировой индекс цен Global Residential Cities