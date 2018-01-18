Российский рынок новых автомобилей вырос впервые за пять лет

Рынок новых автомобилей в 2017 г. вырос в России впервые за пять лет. Однако, как рассказали «Ведомости», его перспективы не ясны из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Итоги года

Всего в течение года было продано 1,59 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Это лучше прогноза, который давала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В начале 2017 г. она предсказывала рост на 4%, а в октябре поменяла его на более оптимистичный – рост 10,8% год к году до 1,58 млн машин.

Декабрь 2017 г. стал лучшим месяцем за последние три года. По данным АЕБ, было продано 166 000 автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 9% больше, чем в ноябре 2017 г.

Лидеры среди авто

Самым продаваемым автомобилем в 2017 г. стал Kia Rio. По итогам года авто этой модели было продано 96 700 штук, рост по сравнению с 2016 г. – на 9000.

На втором и третьем местах – Granta и Vesta от АвтоВАЗа с продажами в 93 700 и 77 300 штук соответственно.

Продажи самого популярного автомобиля 2016 г. Hyundai Solaris снизились в 2017 г. на 21 800 штук до 68 600 автомобилей.

Самой популярной автомобильной маркой в России в 2017 г. оказалась Lada. Всего было продано 311 600 этих автомобилей (рост на 17%).

Утилизационный сбор. Как он повлияет на рынок?

Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года. Однако впервые АЕБ не решилась дать прогноз на новый год. По словам Шрайбера, неопределенность объясняется планами российского правительства увеличить в 2018 г. ставку утилизационного сбора. Пока не будет принято окончательного решения, сложно оценить перспективы рынка, констатировал он.

В декабре Минпромторг внес в правительство проект постановления об индексации утилизационного сбора в зависимости от категории и видов транспорта. Представитель министерства тогда отказался называть размер предполагаемой индексации по легковому сегменту, однако, по его словам, средневзвешенный размер индексации по разным типам машин может составить 15–17,5%.

Источники «Ведомостей», близкие к двум автоконцернам, сообщали, что Минпромторг предложил правительству увеличить утилизационный сбор на легковые автомобили почти вдвое. По информации третьего источника, – в среднем на 80%. Базовая ставка сбора – 20 000 руб. – останется прежней, изменится размер коэффициентов, поясняли два собеседника. Для сравнения: сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб.