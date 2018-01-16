"Открытие-Брокер": "Фондовые рынки развивающихся стран – главные фавориты 2018 года"

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Январское ралли: эйфория в начале 2018 года». Эксперт полагает, что растущий тренд на мировых финансовых рынках продолжится, причём наибольшим потенциалом роста обладают акции эмитентов из развивающихся стран.

Текущие котировки индексов США находятся на достаточно высоких уровнях, но откровенного «пузыря» начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер»Константин Бушуев пока не видит: «С учётом смелых фундаментальных предположений можно ждать максимальные значения индекса S&P 500 по году в районе 3150 пунктов. В реальности же рост инфляции и издержек способны заметно навредить прибыли текущих лидеров рынка, и эта угроза сейчас недооценивается рынком. Как следствие, конечные значения индекса на конец года могут оказаться ниже. Локальная коррекция на американском рынке может начаться по достижению доходности 2-летних облигаций казначейства США уровня 2,25%».

Локальные коррекции в 2018 году возможны, но общий позитивный тренд на глобальных рынках сохранится, прогнозирует г-н Бушуев: «По классам активов в 2018 году, вероятно, опять будут наиболее интересны акции в ускоряющихся экономиках ЕС, Японии, а также на развивающихся рынках. Глобальная недвижимость тоже будет сохранять интерес. При этом может появляться спрос на более рисковых пограничных рынках (frontier markets) и в товарных активах».

Опасения по поводу локального профицита нефти способны привести к коррекции цен в I квартале 2018 года, однако в долгосрочной перспективе «чёрное золото» будет дорожать. «За время относительно низких цен на нефть большинство инвестиционных программ в дорогую нефть было свернуто, – напоминает г-н Бушуев. – Сейчас же глобальный спрос активно растёт, и в какой-то момент дефицит и снижение запасов могут стать критичными».

Спрос на золото на фоне ускорения глобальной инфляции может усилиться, полагает начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер»: «Сильной рост цен на жёлтый металл возможен в случае скатывания реальных доходностей по гособлигациям США в отрицательную область».

Анонсированный США новый пакет санкций в отношении России, по мнению аналитика, вряд ли затронет рынок ОФЗ: «Если же это вдруг произойдёт, то в моменте сможем увидеть коррекцию по ОФЗ до 1-1,5%. Но это будет краткосрочный эффект, который вряд ли сломит сохраняющийся долгосрочный бычий тренд в ОФЗ. Кроме того, саму возможность введения таких санкций мы оцениваем сейчас как низкую».

Рассуждая о перспективах российского рынка, Бушуев отметил, что акции компаний из финансового, электроэнергетического, телекоммуникационного, транспортного секторов будут выглядеть лучше рынка: «На данный момент переоценёнными акциями являются “Татнефть”, “НЛМК”, ГМК “Норникель”, недооценены инвесторами – “МТС”,Polymetal и “Полюс”».