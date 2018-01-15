Первый контакт-центр для бизнеса открыт Промсвязьбанком в Тольятти

В Тольятти начал работу новый контакт-центр Промсвязьбанка. Его специалисты будут оказывать техническую поддержку клиентам-юридическим лицам по работе с интернет-банком.

Площадь контакт-центра составляет 390 кв. м, что позволяет разместить в нем 75 сотрудников и обрабатывать 25 000 звонков в месяц. В 2018 году площадь центра будет увеличена в 3 раза и составит 1170 кв м. Количество сотрудников увеличится до 220 человек, а количество обрабатываемых обращений - до 95 000 ежемесячно.

«Наша цель - персональная поддержка и новые возможности для развития бизнеса. Мы всегда прилагаем много усилий для того, чтобы сделать сервис для наших клиентов лучше, хотим стать еще ближе и получать обратную связь как можно быстрее», - прокомментировал директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Иван Паткин.



«Мы ставим целью повышение уровня сервиса для клиентов банка. До декабря 2017 года контакт-центр работал на аутсорсинге. Но подобный формат не позволяет закрывать все вопросы клиентов в рамках одного звонка, часто возникает необходимость привлечения технических специалистов банка. Все это увеличивает время ожидания для клиента. Мы стремимся к тому, чтобы все вопросы закрывались быстро и одним специалистом», - отметил управляющий директор по развитию сервисных центров Промсвязьбанка Андрей Вознюк.