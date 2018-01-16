Эксперты Knight Frank рассказали для каких арендаторов выросли ставки в торговых центрах

По итогам 2017 года на московский рынок качественной торговой недвижимости вышло пять объектов общей арендопригодной площадью 199 тыс. кв. м. Это самый низкий показатель ввода качественных торговых площадей за прошедшие 10 лет, говорится в отчете международной консалтинговой компании Knight Frank.

Объем вакансии в новых торговых центрах по итогам 2017 года составил 26%, а общая вакансия на рынке – 8,5%. По сравнению с 2015 годом общая вакансия сократилась на 4,6%. По словам руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, в связи с резким сокращением объемов нового строительства, растет поглощение свободных площадей в действующих проектах. Поэтому в 2017 году мы отмечаем явный тренд на рост спроса и снижение уровня вакансии как в уже открытых проектах, так и в проектах с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию.

Согласно планам девелоперов, в 2018 году на столичном рынке будет введено около 324 тыс. кв. м торговых площадей. Наиболее значимые объекты – торговый центр «Остров мечты» (GLA 80 тыс. кв. м), проект редевелопмента ТЦ «Капитолий» на Каширском шоссе (GLA 71 тыс. кв. м), вторая очередь ТЦ «Южный» (GLA 20 тыс. кв. м), ВТБ Арена парк (GLA 17 тыс. кв. м) и ТЦ «Галеон» (GLA 14 тыс. кв. м).

На сегодняшний день Москва не является лидером по обеспеченности жителей качественными торговыми площадями среди городов-миллионников. Столица занимает четвертое место с показателем 501,6 тыс. кв. м на 1000 жителей, пропустив вперед Санкт-Петербург (529 тыс. кв. м на 1000 жителей), Екатеринбург (582 тыс. кв. м на 1000 жителей) и Самара (696 тыс. кв. м на 1000 жителей).

По прогнозам аналитиков Knight Frank, за счет ввода новых объектов доля пустующих площадей на рынке вырастет до 9%, однако объем вакансии в торговых центрах, работающих больше двух лет, будет снижаться.

По итогам 2017 года резких изменений арендных ставок в торговых центрах Москвы не произошло. Однако из-за нехватки качественного предложения и дефицита торговых площадей для крупных ритейлеров из сферы бытовой техники, спортивных и детских товаров рост ставок составил около 10%.

Данные об условиях аренды в торговых центрах Москвы