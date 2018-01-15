Чистая прибыль Ростелекома в 2017 году составит 13–14 млрд руб.

Выручка Ростелекома по итогам 2017 года превысит 300 млрд руб, сообщил президент компании Михаил Осеевский в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Чистая прибыль компании составит порядка 13–14 млрд руб.. «Полностью профинансирована наша инвестиционная программа объёмом более 60 млрд руб. В целом в рамках стратегии мы предполагаем рост наших доходов темпами выше инфляции», - отметил он.

В течение ближайших пяти лет инвестиции компании составят более 300 млрд руб.

Приоритетом является дальнейшее развитие инфраструктуры компании. «Будем развивать магистральные каналы, в том числе в коридоре Европа–Азия. Здесь Россия имеет объективные преимущества: это самый короткий путь. Поэтому мы активно взаимодействуем с нашими международными партнерами», - пояснил Осеевский.