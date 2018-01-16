Кредитная карта Связь-Банка – лидер рейтинга самых выгодных кредитных карт

Кредитная карта Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) заняла 1 место в рейтинге 10 лучших «кредиток» с функцией CashBack от российских банков в 2018 году, по версии портала zanimayonlayn.ru.

Предложения сравнивались по ориентировочной выгоде держателя пластикового платежного инструмента за год в рублях. По итогам ранжирования лидером рейтинга признан Связь-Банк с кредитной картой с CashBack. С учетом годового обслуживания и расчета ежемесячного CashBack итоговая чистая выгода по карте Связь-Банка составит 7 522 рубля 58 копеек.

Как отметили аналитики издания, основное преимущество карты Связь-Банка - это возможность выбора категории, по которой будет осуществляться максимальный возврат денег. Стандартная компенсация расходов по операциям с пластиковым платежным инструментом - 1%, повышенный кэшбэк - 7%. CashBack по карте Связь-Банка начисляется за операции, проведенные как за счет кредитных, так и за счет собственных средств клиентов.