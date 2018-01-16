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ВТБ финансирует строительство нового водозабора в Якутске

16 января 2018

ВТБ предоставил АО «Водоканал» (г. Якутск) инвестиционный кредит на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет под государственную гарантию Правительства Республики Саха (Якутия).

Финансирование направлено на строительство водозаборных и водоочистных сооружений в Якутске, повышение эффективности их функционирования и надежности эксплуатации. Работы ведутся в рамках утвержденной Правительством Республики программы реконструкции объектов водоподготовки города, направленной на обеспечение населения города водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ имеет большой опыт участия в реализации инфраструктурных проектов в регионах. Предоставленное банком финансирование позволит предприятию завершить строительство в Якутске современного водозабора для обеспечения горожан качественной питьевой водой».

ДЛЯ СПРАВКИ:

АО «Водоканал» (г. Якутск) осуществляет водоотведение, реализацию потребителям услуг водопровода и канализации, очистку сточных вод, установку и эксплуатацию узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод, учет потребляемой населением и организациями воды и сточных вод. Обслуживает более 80% населения г. Якутска, из них более 250 тысяч человек подключены к централизованной системе водоснабжения, 9 тысяч человек пользуются колонками.


/ СИА /
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