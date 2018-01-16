ВТБ финансирует строительство нового водозабора в Якутске

ВТБ предоставил АО «Водоканал» (г. Якутск) инвестиционный кредит на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет под государственную гарантию Правительства Республики Саха (Якутия).



Финансирование направлено на строительство водозаборных и водоочистных сооружений в Якутске, повышение эффективности их функционирования и надежности эксплуатации. Работы ведутся в рамках утвержденной Правительством Республики программы реконструкции объектов водоподготовки города, направленной на обеспечение населения города водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.



Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ имеет большой опыт участия в реализации инфраструктурных проектов в регионах. Предоставленное банком финансирование позволит предприятию завершить строительство в Якутске современного водозабора для обеспечения горожан качественной питьевой водой».

ДЛЯ СПРАВКИ:

АО «Водоканал» (г. Якутск) осуществляет водоотведение, реализацию потребителям услуг водопровода и канализации, очистку сточных вод, установку и эксплуатацию узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод, учет потребляемой населением и организациями воды и сточных вод. Обслуживает более 80% населения г. Якутска, из них более 250 тысяч человек подключены к централизованной системе водоснабжения, 9 тысяч человек пользуются колонками.