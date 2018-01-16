ВТБ открыл офис на территории первого флагманского центра «Мои документы» ﻿ ﻿

ВТБ принимает участие в проекте по созданию многофункциональных центров, предлагающих москвичам расширенный спектр услуг. 15 января состоялось открытие отделения банка в первом из них, расположенном в ТЦ «Афимолл».

Торжественное открытие первого флагманского центра «Мои документы» прошло с участием мэра Москвы Сергея Собянина. В новом МФЦ помимо стандартных услуг (оформление ИНН, социальной карты, постоянной или временной регистрации, договора дарения или наследства) посетителям также доступны регистрация транспортных средств, услуги малому бизнесу и т.д.

Клиенты нового центра – физические лица – могут совершить платежи и денежные переводы, оформить потребительские кредиты и банковские карты, вклады, накопительные счета и другие продукты банка, а также получить консультацию по ипотеке. Новое отделение ВТБ работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00 без перерыва.

«Мы принимаем активное участие в данном проекте, поскольку получение муниципальных и банковских услуг на одной площадке очень удобно для горожан. Для нас это предоставляет дополнительные возможности по повышению качества обслуживания клиентов и расширяет клиентскую базу – каждую точку посещают порядка 600-1000 человек в день», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Отметим, что ВТБ также участвует в пилотном проекте по созданию МФЦ для бизнеса. Многофункциональные центры для предпринимателей уже действуют на площадке розничного подразделения банка в Ижевске, Волгограде и Новосибирске. Перечень услуг, которые предоставляются малому бизнесу, насчитывает более 130 наименований: государственные, муниципальные и другие.