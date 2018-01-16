«АктивКапитал Банк» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Оригинальный новогодний костюм»

«АктивКапитал Банк» приглашает всех желающих принять участие в новом конкурсе фотографий. Возможно, вы или ваши дети встречали Новый год в необычных костюмах. Поделитесь новогодним настроением и получите подарок от Банка.

Для участия в конкурсе необходимо в период с 15 по 21 января 2018 года направить авторские фотографии на электронный адрес pr@acbank.ru. Фотографии, прошедшие во второй этап конкурса, будут размещены с 22 по 28 января для голосования на страницах Банка в социальных сетях Instagram, VK, Facebook.

Подробная информация о фотоконкурсе, условиях участия, этапах проведения, призах, их количестве и порядке получения размещена здесь.