Более 50 тысяч рублей долга обязали выплатить директора ангарского предприятия клиентам

За уклонение от исполнения решений мирового судьи судебного участка No 36 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области в отношении генерального директора ООО «Комфорт» гражданки К. возбуждено два уголовных дела по ст. 315 УК РФ.

Согласно вступившим в законную силу решениям мирового судьи ООО «Комфорт» обязано выплатить задолженность в размере свыше 7 тыс. рублей в пользу гражданки С. и задолженность более 44 тыс. рублей в пользу гражданина Н. Долг возник в результате ненадлежащего исполнения организацией договоров купли-продажи мебели, заключенных между обществом с ограниченной ответственностью и жителями города нефтехимиков.

На основании исполнительных листов, выданных мировым судьей и предъявленных взыскателями к исполнению, в отношении ООО «Комфорт» возбуждены исполнительные производства, копии постановлений о возбуждении которых гражданка К. получила лично.

Судебным приставом приняты меры к принудительному исполнению решений суда, в том числе наложен арест на денежные средства должника, находящиеся в банке.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, должник, несмотря на предупреждения, намеренно не принимал мер к исполнению решения суда. Полученные от коммерческой деятельности денежные средства тратил на иные цели, не связанные с погашением задолженности. Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении директора организации уголовных дел по ст. 315 УК РФ. По окончании расследования должностное лицо, уклоняющееся от исполнения судебных решений, предстанет перед судом.