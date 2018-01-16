В Иркутске задержан подозреваемый в ограблении предпринимателя

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции No 2 МУ МВД России «Иркутское» задержали грабителя, похитившего несколько сотен тысяч рублей у иркутянина накануне Нового года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 29 декабря в Свердловском районе областного центра индивидуальный предприниматель стал жертвой ограбления. В течение двух недель оперативники разыскали и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 43-летний иркутянин, работающий сторожем.

Как выяснили оперативники, мужчина с крупной денежной суммой отдыхал в городским кафе, где познакомился с одним из посетителей. Отметив приближающиеся праздники, оба направились по домам на одном такси. Однако во время поездки злоумышленник попросил высадить их в одном из переулков города. Отняв оставшиеся деньги, преступник скрылся, оставив «приятеля» на улице.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи влечёт наказание в виде лишения свободы на срок семи лет.