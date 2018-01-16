3 млн рублей штрафа должны выплатить подрядчики из-за плохой уборки снега в Ангарске

Вопрос очистки улиц после обильных снегопадов стоит на особом контроле администрации Ангарского округа. О текущем состоянии на территории 15 января отчиталась депутатам начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина Шунова. Фото: rblogger.ru

Как сообщается на сайте Ангарского городского округа, тема уборки дорог от снега стала самой злободневной на заседании постоянной комиссии Думы по общественной безопасности, правопорядку и экологии.

«Состояние дорог сегодня, за исключением нескольких улиц, достаточно неудовлетворительное, к подрядным организациям применены штрафные санкции на сумму порядка 3 миллионов рублей, − дала оценку Василина Шунова, депутатам начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина Шунова. − Чтобы исправить ситуацию, подрядными организациями привлечены порядка 57 единиц техники. Начиная с 1 января, очищено 126 тысяч квадратных метров дорог и вывезено порядка 40 тысяч тонн снега».

Как рассказала Василина Шунова, осуществить качественную очистку необходимо до 1 февраля. Главная задача, если не вычистить, то раздвинуть снег так, чтобы людям было удобно ходить по тротуарам, заходить в общественный транспорт. Как только проезжая часть и тротуары будут расчищены, подрядные организации вплотную займутся вывозом снега.