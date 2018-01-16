Пятилетний контракт на поставку углеграфитовой продукции заключили РУСАЛ и ЭНЕРГОПРОМ

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Группа «ЭНЕРГОПРОМ» (ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции) подписали пятилетний контракт на поставку катодных блоков в объеме 21,5 тыс. тонн в год. Фото: stripclubrealty.com

В соответствии с достигнутыми договоренностями, с 2018 до 2022 года Группа «ЭНЕРГОПРОМ» обеспечит до 70% от общего объема потребностей алюминиевых заводов РУСАЛа в углеграфитовом сырье. Продукция будет отгружаться с площадки крупнейшего в России Новосибирского электродного завода.

– Обеспечение сырьевой безопасности на долгосрочную перспективу является одним из приоритетных направлений деятельности РУСАЛа и гарантирует стабильность работы наших предприятий. А фиксированная стоимость, являющаяся условием пятилетнего контракта, позволит избежать рисков, связанных с поставками сырья из-за рубежа, откуда ранее поступала подавляющая часть углеграфитовой продукции для алюминиевых заводов, – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

– Это первый долгосрочный контракт за весь период более чем 40-летнего сотрудничества компаний. Уверенность в долгосрочной востребованности нашей продукции позволит планировать длинные инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей, – отметил генеральный директор Группы «ЭНЕРГОПРОМ» Виктор Нечуятов.

Катодные блоки являются необходимой составляющей в процессе производства алюминия, их используют для футеровки ванн и боковых стенок электролизеров.

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» (ЭПМ) – ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. До 50% продукции компании экспортируется. География поставок – более 40 стран мира. В Группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завод: Челябинский, Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).