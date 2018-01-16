7 млн рублей получит победитель конкурса «Территория РУСАЛа»

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс проектов программы социально-экономического развития «Территория РУСАЛа». Максимальный размер гранта, который компания направит на реализацию каждого проекта-победителя, составит 7 млн рублей. Общий бюджет конкурса – 74,8 млн рублей.

Принять участие в программе могут социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, администрации, а также некоммерческие партнерства в области образования, культуры и спорта.

Прием заявок будет проходить на электронной платформе с 16 января по 19 февраля 2018 года в 20 городах присутствия компании РУСАЛ.

Проекты, подаваемые на конкурс, должны соответствовать одному из пяти направлений:

«Комфортный город» – создание новых культурных и общественных пространств, благоустройство городских и сельских территорий, внедрение инновационных технологий управления городом и пр.;

«Активный город» – развитие местных сообществ, поощрение созидательной активности горожан, проведение досуговых и дискуссионных мероприятий для городских активистов;

«Город будущего» – внедрение инновационных программ и технологий в сфере образования детей и молодежи;

«Город притяжения» – проекты, способствующие повышению городской идентичности и привлекательности городов для туристов, а также развитию городских традиций и брендов;

«Здоровый город» – обустройство спортивных и оздоровительных площадок, проведение спортивных мероприятий, продвижение принципов и идей здорового образа жизни.

В январе для потенциальных заявителей пройдет серия обучающих вебинаров, посвященных работе по каждому из направлений конкурса.

«Территория РУСАЛа» в 2018 году будет заметно отличаться от конкурсов предыдущих лет. Во-первых, мы увеличили количество направлений, и теперь у заявителей есть возможность предложить инфраструктурные, событийные, социальные и прикладные проекты в сферах городского благоустройства, культуры, спорта, а также развития локальных сообществ. Во-вторых, максимальная сумма грантового финансирования проектов выросла с 5 млн до 7 млн рублей. Уверены, что новые условия предоставят заявителям дополнительные возможности для реализации наиболее значимых и масштабных инициатив, которые улучшат общее качество жизни в регионах», – отметила Вера Курочкина, директор по связям с общественностью РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте.

Справка:

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению культурных, развивающих и спортивных мероприятий.

В 2012 году программа «Территория РУСАЛа» получила признание экспертов конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия компании.



География конкурса включает в себя такие регионы, как Республика Хакасия (г. Саяногорск), Республика Карелия (пгт.Надвоицы Сегежского района), Волгоградская (г. Волгоград), Иркутская (гг. Братск, Шелехов, Тайшет, Шелеховский район), Кемеровская (г. Новокузнецк, пгт.Белогорск Тисульского района), Мурманская (г. Кандалакша), Самарская (пос. Новосемейкино Красноярского района), Свердловская (гг. Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск) области и Красноярский край (гг. Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Боготол, Боготольский район, Назарово, Назаровский район, с. Тюхтет Тюхтетского района, пос. Таежный Богучанского района, Шарыповский район).



РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).