23 свидетельства на приобретение жилья вручены жителям закрываемых поселков Прибайкалья

Жителям поселков Брусово, Екунчет, села Еланка и деревни Пойма Тайшетского района Иркутской области вручены 23 свидетельства на приобретение жилья. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Фото: mapio.net

Министр напомнил, что 19 декабря 2017 года принят закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области». Решение о закрытии поселков Брусово, Екунчет и Еланка было принято из-за отдаленности и труднодоступности населенных пунктов, отсутствия дороги, инфраструктуры. А деревня Пойма весной этого года серьезно пострадала от пожара. В настоящее время идет процесс ликвидации этих населенных пунктов, в ближайшее время будут вручены еще шесть сертификатов на получение единовременной денежной выплаты и еще шесть человек подали документы на оформление свидетельств.

В бюджете Иркутской области на расселение предусмотрены 38, 6 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Размер единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на одного человека составляет 701 960 рублей. «В соответствии с дорожной картой, все жители должны получить свидетельства до 30 мая 2018 года. По договоренности с администрацией Тайшетского района жители при выборе жилья могут использовать банк данных жилых помещений, который составлялся в прошлом году при расселении людей, пострадавших во время пожара весной 2017 года. Всем жителям при необходимости будет оказана помощь», – подчеркнул Владимир Родионов.

Гражданам, подавшим заявления 10, 11 января 2018 года, подготовлены и частично выданы 29 первых уведомлений о предоставлении социальной выплаты.