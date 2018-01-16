Новость из Китая обвалила крипторынок на $125 млрд

Во вторник, 16 января, курс биткоина на бирже Bitfinex упал на 20%, до $10891. Капитализация криптовалютного рынка обрушилась на $125 млрд и дошла до $682,8 млрд, капитализация биткоина упала на $43 млрд., до $192,3 млрд.

В минусе торгуются все криптовалюты из топ-10: Ethereum подешевел на 14,7%, до $1090, Bitcoin Cash – на 17,6%, до $1955, Litecoin – на 14,3%, до $197,96 и т.д. Неподтвержденные транзакции в сети биткоин увеличились до $171993.

Основной причиной обрушения стала новость об усилении регулирования со стороны китайских и корейских властей. Информационное агентство Bloomberg заявило, что власти Китая хотят заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютами.

По состоянию на 15:00 (GMT+3) за 1 BTC дают $12050. Цена отскочила на 10,6%. Инвесторы и трейдеры скупили подешевевший биткоин, чтобы на отскоке заработать быстрые деньги надеясь, что власти Китая также смягчат свой тон в отношении бирж, представляющих услуги по трейдингу. Но правительство Поднебесной намерено заблокировать не только доступ к отечественным биржам, но и оффшорным платформам, которые обеспечивают централизованную торговлю.

Падение курса биткоина остановилось вблизи минимума $10700 от 22 декабря 2017 года. Покупатели включились в игру на повышение от отметки $10891, так как $10935 является фибо-уровнем 61,8% от восходящего движения с $5400 до $19891. Считаю, что покупать биткоин стоит из зоны в районе $8000-$8300. В ней сходится много уровней от разных методов анализа.

Владислав Антонов, аналитик Альпари