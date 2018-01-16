Народный банк Китая: между укреплением юаня и контролем за оборотом капитала

Китайский юань подорожал до двухлетних максимумов в паре с долларом США. Ко вторнику, 16 января, «американец» стоит 6,4299 юаня при сессионном минимуме, зафиксированным сегодня утром и равном 6,4167. Последний раз подобные уровни на рынке видели в декабре 2015 года. Фаза последовательного укрепления китайской валюты длится с декабря 2016 года, но тренд формировался вполне здоровым и устойчивым, с закономерными откатами на коррекцию. С начала декабря 2017 года и по настоящий момент рост юаня не останавливался.

Теперь очень интересным с технической точки зрения является уровень 6,4000 юаня за доллар. В том случае, если атака продавцов окажется результативной и отметка поддастся, Народный банк Китая будет вынужден вмешаться и остановить ралли национальной валюты. Если же после обновления текущих двухлетних максимумов юань стабилизируется и вернется к укреплению после перерыва, регулятор может остаться и в стороне.

Понятно, что текущее укрепление китайского юаня проходит с одобрения Народного банка: таким образом регулятор продвигает свою валюту на мировой арене, помимо прочих шагов в подобном направлении. Однако и с этой точки зрения удорожание юаня на 8% за год выглядит избыточным.

У Народного банка Китая есть в арсенале механизмы, которые могут сдержать укрепление юаня. Например, можно временно ослабить контроль за оборотом капитала: не только притоком и оттоком через границу, но и относительно внутренних операций. Кроме того, есть момент ежедневного контроля за курсом юаня и фиксинг его стоимости относительно доллара США: если финансовый регулятор будет здесь жестче, это сократит потенциал для колебаний юаня.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари