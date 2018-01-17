Россияне берут больше кредитов, чем могут себе позволить

В соотношении «объем кредитов / объем депозитов» в российской банковской системе обозначился перекос. Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, за одиннадцать месяцев 2017 года россияне взяли у банков в долг 1.2 трлн. рублей, доведя общий объем кредитной задолженности до 12 трлн. рублей. За тот же период темпы прироста вкладов были в полтора раза ниже – россияне отнесли в банки 800 млрд. рублей, увеличив общий объем депозитов до 25 трлн. рублей.

Объем взятых кредитов превышает объем размещенных на депозитах средств не в первый раз, и в самом этом факте нет ничего опасного. Как правило, опережающий рост спроса на кредитные продукты со стороны потенциальных заемщиков свидетельствует об их уверенности в завтрашнем дне на фоне стабильного финансового положения в настоящий момент. Отчасти это подтверждают данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 83 процента респондентов считают свою жизненную ситуацию очень хорошей, хорошей или скорее хорошей.

Однако экономические реалии вступают в противоречие с субъективным восприятием мира, отмечает Олег Якушев,

эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Согласно данным «инФОМ», с августа по декабрь 2017 года доля россиян, имеющих накопления, снизилась с 39 до 31 процента; как следствие, количество россиян, у которых сбережений нет вообще, выросло на те же 8 процентов – с 57 до 67 процентов. С отложенным спросом данная ситуация никак не связана. Всё гораздо прозаичнее и печальнее – наши сограждане банально проедают свои сбережения.

Основная причина этого явления – продолжающееся уже более трех лет падение реальных располагаемых доходов. В ставшем переломным 2014 году реальные доходы снизились на 0.7 процента, в 2015 году – на 3.2 процента, в 2016 году – на 5.9 процента. За одиннадцать месяцев 2017 года они уменьшились еще на 1.4 процента. По данным российского статистического ведомства, в завершившемся году реальные доходы населения не падали только в январе, мае и июне.

При этом, по данным того же Росстата, среднемесячная начисляемая заработная плата (до вычета подоходного налога) в январе-ноябре 2017 года выросла на 7.1 процента. Однако это увеличение было сведено на нет ростом обязательных платежей – в первую очередь тарифов на услуги ЖКХ, а также транспортных тарифов. В результате мы наблюдаем продолжающееся падение реальных располагаемых доходов, тогда как, согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ, они должны были вырасти к концу 2017 года на 1.2 процента.

В условиях ухудшения материального положения наши сограждане прибегают к едва ли не единственно возможному способу поддержать привычный уровень жизни – увеличивают потребление за счет розничных кредитов, отмечает эксперт Цериха. За три последних года количество россиян, взявших кредиты, стало больше почти на 10 процентов и составляет сегодня 67 процентов от общего количества жителей страны.

Благодаря такому поведению, согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2017 года оборот розницы увеличился на 3 процента в годовом выражении. В то же время опрометчивое поведение заемщиков в условиях продолжающегося снижения доходов порождает дополнительные риски финансовой устойчивости домохозяйств. Кредит рассматривается как возможность получить финансовую поддержку извне на какой-то период, тогда как неизбежные последствия этого решения не учитываются в полной мере.

Стоит отметить, что банки сохранили осмотрительность при выдаче кредитов. С одной стороны, при повышенном спросе у них есть возможность существенно расширить клиентскую базу. Однако если поставить выдачу займов на поток, есть риск заметного роста просроченной кредитной задолженности, поскольку наметившиеся позитивные изменения в экономике пока не дают поводов воспринимать их в качестве устойчивой тенденции. Как результат, банки в 2017 году одобрили только 33 процента заявок на кредиты, тогда как в 2016 году этот показатель достигал 57 процентов (данные Объединенного кредитного бюро).

Те, кто не имеет возможности получить заём в банке, пытаются решить свои проблемы с помощью микрофинансовых организаций. За полтора года – с 1 января 2016 года по 1 июля 2017 года – число россиян, берущих кредиты в МФО, ломбардах и кредитных кооперативах, увеличилось на 35.5 процента до 3 млн. человек (данные Национального бюро кредитных историй). Причем, в их число входят не только работники из низкооплачиваемых категорий, но также пенсионеры и безработные.

Закредитованность представляет повышенную опасность при отсутствии роста доходов. Ситуация, когда новые кредиты берутся для покрытия старых, только увеличивает количество бедных. А бедность россияне по-прежнему считают одной из главных проблем.