«БКС Премьер» приглашает частных инвесторов Иркутска на бизнес-завтрак «Премьер-Экспресс» 18 января

18 января Компания «БКС Премьер» [1] приглашает индивидуальных предпринимателей, собственников бизнеса и других частных инвесторов Иркутска на традиционный бизнес-завтрак.

Тема мероприятия: «2018 год: финансовые рынки в ожидании решения важных вопросов».

Спикер: Виталий Лебедев, начальник отдела инвестиционных стратегий «Компании БКС» в Новосибирске. Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, опыт работы на фондовом рынке с 2012г.

Мир финансов для стороннего наблюдателя – это мир неопределенности, иллюзий и заблуждений.Специально приглашенный спикер, Виталий Лебедев, расскажет слушателям о стратегии инвестирования на международном и российском рынках в 2018 году, поделится своим видением развития экономики, приоритетных отраслей для инвестирования, подскажет способы как защитить свое благосостояние от колебаний рубля.

Участвуйте в бизнес-завтраках «БКС Премьер», если

- Вы ищете возможности для более гибкого и рационального использования собственного капитала;

- работаете как с рублевыми, так и с валютными активами;

- Вас интересуют готовые торговые идеи.

Бизнес-завтрак «Премьер-Экспресс» состоится 18 января 2018 года в 11:00 по адресу: Иркутск, ул. Чкалова 15, отель «Марриотт».

Участие - бесплатное.

Зарегистрироваться, уточнить подробности и задать вопросы можно по адресу: pakulevaZP@krsk.bcs.ru

г. Иркутск, ул. Свердлова, 43а

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