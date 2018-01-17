«БКС Премьер» приглашает частных инвесторов Иркутска на бизнес-завтрак «Премьер-Экспресс» 18 января

18 января Компания «БКС Премьер» [1] приглашает индивидуальных предпринимателей, собственников бизнеса и других частных инвесторов Иркутска на традиционный бизнес-завтрак.
Тема мероприятия: «2018 год: финансовые рынки в ожидании решения важных вопросов».
Спикер: Виталий Лебедев, начальник отдела инвестиционных стратегий «Компании БКС» в Новосибирске. Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, опыт работы на фондовом рынке с 2012г.
Мир финансов для стороннего наблюдателя – это мир неопределенности, иллюзий и заблуждений.Специально приглашенный спикер, Виталий Лебедев, расскажет слушателям о стратегии инвестирования на международном и российском рынках в 2018 году, поделится своим видением развития экономики, приоритетных отраслей для инвестирования, подскажет способы как защитить свое благосостояние от колебаний рубля.
Участвуйте в бизнес-завтраках «БКС Премьер», если
- Вы ищете возможности для более гибкого и рационального использования собственного капитала;
- работаете как с рублевыми, так и с валютными активами;
- Вас интересуют готовые торговые идеи.
Бизнес-завтрак «Премьер-Экспресс» состоится 18 января 2018 года в 11:00 по адресу: Иркутск, ул. Чкалова 15, отель «Марриотт».
Участие - бесплатное.
Зарегистрироваться, уточнить подробности и задать вопросы можно по адресу: pakulevaZP@krsk.bcs.ru
г. Иркутск, ул. Свердлова, 43а
8-800-500-40-40 | www.bcspremier.ru
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