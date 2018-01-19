Алексей Москаленко об Олимпиаде-2018: «Политика победила спорт»

Проект «Олимпиада-2018: взгляд иркутян» набирает обороты. На этот раз своим мнением о грядущей олимпиаде с нами поделился Алексей Москаленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Фото из личного архива А. Москаленко

– Я обязательно буду смотреть Зимние Олимпийские игры. Буду болеть за нашу сборную по хоккею. С детства люблю этот спорт, смотрю, и всегда болею за сборную.

На решение комиссии МОК о дисквалификции России из стран-участников Игр я отреагировал резко отрицательно. На мой взгляд, это ущербное решение, не поддающееся разуму. На этот раз политика победила спорт.

Фото из личного архива А. Москаленко

Сам я в молодости занимался вольной борьбой и увлекался бильярдом. Я даже в своё время был основателем областной Федерации бильярдного спорта. Сейчас только зарядкой и ходьбой... А зимой – подлёдной рыбалкой! Здесь я мастер спорта международного класса (смеётся).